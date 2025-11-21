DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.312 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,10 -1,7%Gold4.092 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
NASDAQ Composite-Performance

NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite steigt am Freitagmittag

21.11.25 17:59 Uhr
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite steigt am Freitagmittag | finanzen.net

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
7,60 EUR -1,83 EUR -19,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
14,10 EUR 0,20 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Donegal Group Inc. (B)
15,17 USD -1,02 USD -6,30%
Charts|News|Analysen
Geospace Technologies Corp
14,24 USD -3,04 USD -17,59%
Charts|News|Analysen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
41,60 EUR -1,80 EUR -4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harvard Bioscience Inc.
0,48 EUR -0,06 EUR -10,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Integra LifeSciences Holdings Corp.
9,50 EUR -0,25 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,62 EUR -0,12 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
171,16 EUR -13,84 EUR -7,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Resources Connection Inc.
3,88 EUR -0,02 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Ross Stores Inc.
147,36 EUR 7,94 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
14,10 EUR -0,10 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.311,9 PKT 233,9 PKT 1,06%
Charts|News|Analysen

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 22.259,51 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,384 Prozent höher bei 22.162,83 Punkten, nach 22.078,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.898,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 22.263,37 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,32 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, den Stand von 22.953,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.100,31 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 18.972,42 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,45 Prozent zu. Bei 24.019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 18,31 Prozent auf 0,46 USD), Harvard Bioscience (+ 10,33 Prozent auf 0,62 USD), Integra LifeSciences (+ 8,33 Prozent auf 11,97 USD), Ross Stores (+ 7,55 Prozent auf 172,61 USD) und Resources Connection (+ 7,25 Prozent auf 4,88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-19,10 Prozent auf 13,98 USD), Donegal Group B (-6,30 Prozent auf 15,17 USD), AXT (-6,24 Prozent auf 8,86 USD), Oracle (-5,55 Prozent auf 199,00 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4,50 Prozent auf 46,25 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.715.264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AXT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen