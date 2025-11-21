NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite steigt am Freitagmittag
Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 22.259,51 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,384 Prozent höher bei 22.162,83 Punkten, nach 22.078,05 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.898,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 22.263,37 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,32 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, den Stand von 22.953,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.100,31 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 18.972,42 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,45 Prozent zu. Bei 24.019,99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 18,31 Prozent auf 0,46 USD), Harvard Bioscience (+ 10,33 Prozent auf 0,62 USD), Integra LifeSciences (+ 8,33 Prozent auf 11,97 USD), Ross Stores (+ 7,55 Prozent auf 172,61 USD) und Resources Connection (+ 7,25 Prozent auf 4,88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-19,10 Prozent auf 13,98 USD), Donegal Group B (-6,30 Prozent auf 15,17 USD), AXT (-6,24 Prozent auf 8,86 USD), Oracle (-5,55 Prozent auf 199,00 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4,50 Prozent auf 46,25 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.715.264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
