GNW-News: Falcon Executive Aviation gibt den Bau des ersten vollständig privaten Terminals in Dubai für Hubschrauber, Privatjets und eVTOL-Mobilität der näch...

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon
Executive Aviation, Teil von Alex Group Investment, kündigte während der Dubai
Airshow die Entwicklung eines neuen, vollständig privaten multimodalen FBO-
Terminals in Dubai an, das von Grund auf als primärer Knotenpunkt der Stadt für
Hubschrauberdienste und zukünftigen eVTOL-Betrieb konzipiert wurde.
Mit diesem Projekt etabliert sich Falcon als erster Betreiber in den Vereinigten
Arabischen Emiraten, der Privatjet-, Hubschrauber- und eVTOL-Dienstleistungen
vollständig in einem einzigen privaten Luftverkehrsknotenpunkt integriert und
damit eine neue Ära der urbanen Luftmobilität für Dubai einläutet.
Das Terminal wurde auf einem 6380?m² großen Grundstück errichtet und ist als
ultraprivate Anlage mit direktem Zugang zum Helipad und Vertiport konzipiert,
sodass Hubschrauber und eVTOL sofort landen, starten und zwischen den Emiraten
transferiert werden können.
Diese neue Anlage wurde konzipiert, um ein reibungsloses und schnelles
Mobilitätserlebnis zu bieten, bei dem Reisende mit dem Privatjet landen, privat
die Zollabfertigung durchlaufen und ihre Reise mit dem Hubschrauber fortsetzen
oder direkt auf zukünftige eVTOL-Dienstleistungen umsteigen können, um in Dubai
schnell von einem Ort zum anderen zu reisen. Die Anlage wird auch luxuriöse
Annehmlichkeiten wie hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, Privatbanken,
Gewerbeflächen und spezielle VIP-Lounges umfassen, die alle dazu dienen, ein
erstklassiges, effizientes Ökosystem für vertikale Mobilität zu unterstützen.
Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex
Group Investment, erklärte:?Dieses Terminal markiert einen entscheidenden
Wandel in der Zukunft der Luftfahrt in Dubai. Zum ersten Mal werden
Privatjetbetrieb, Hubschrauberdienste und eVTOL-Mobilität der nächsten
Generation unter einem vollständig privaten Zugangspunkt vereint. Wir bauen die
größte Hubschrauberlandeplatzanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten,
nicht als Ergänzung, sondern als Grundlage für das zukünftige
Luftmobilitätsnetzwerk der Region. Dieses Projekt ist der Beginn eines neuen
Kapitels für die Luftfahrt in Dubai."
