Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Eli Lilly nun eine Billion Dollar wert. MTU sammelt in Dubai Aufträge ein. BYD-Aktie: China wird 2025 wohl fast 8 Millionen Elektroautos bauen. CTS Eventim bekräftigt Prognose. Plug Power leidet unter Wasserstoff-Krise. Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv. Ubisoft: Deal mit Tencent & Bilanz erfreuen Anleger.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?