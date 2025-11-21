Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Sartorius vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 222,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 222,50 EUR. Bei 222,50 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 219,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,80 EUR. Bisher wurden heute 2.908 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 31,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 166,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,37 Prozent.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,813 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,50 EUR an.

Am 16.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 793,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen