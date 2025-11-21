Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 223,70 EUR zu.

Um 15:50 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 223,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 225,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 219,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.970 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 30,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 34,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 258,50 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 843,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,25 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen