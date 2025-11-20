Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 226,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 226,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 226,40 EUR. Bei 225,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 701 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,813 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 843,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen