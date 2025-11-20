Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 225,80 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 225,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 226,40 EUR. Bei 225,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.725 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 29,32 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 26,46 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,813 EUR je Sartorius vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 793,60 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.

