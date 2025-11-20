DAX23.342 +0,8%Est505.577 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,07 +0,6%Gold4.067 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON. Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Aktienkurs aktuell

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Vortagesniveau

20.11.25 12:06 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 224,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
175,80 EUR 2,40 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 11:41 Uhr im XETRA-Handel bei 224,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 226,40 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 221,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.731 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit Abgaben von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,813 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 258,50 EUR angegeben.

Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843,20 Mio. EUR im Vergleich zu 793,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen