Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Sartorius vz zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 224,00 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 11:41 Uhr im XETRA-Handel bei 224,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 226,40 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 221,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.731 Sartorius vz-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit Abgaben von 25,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,813 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 258,50 EUR angegeben.
Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843,20 Mio. EUR im Vergleich zu 793,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,92 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Sartorius vz Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
