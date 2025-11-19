Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 224,50 EUR zeigte sich die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 224,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 227,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 221,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.731 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,07 Prozent. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 35,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 793,60 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

