Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Sartorius vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 223,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 223,70 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 221,10 EUR. Mit einem Wert von 223,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.462 Stück gehandelt.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,813 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 843,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen