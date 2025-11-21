Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 220,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,1 Prozent auf 220,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 218,00 EUR. Mit einem Wert von 219,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.032 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 32,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 24,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 843,20 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 793,60 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

