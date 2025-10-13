Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 212,60 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 212,60 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,90 EUR nach. Mit einem Wert von 213,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.804 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 27,19 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 21,90 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,818 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

