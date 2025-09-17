Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 12,9 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften ein solides Wachstum belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Labor- und Pharmazulieferer dürfte zudem die Wachstumsziele für die Biotechnologie-Sparte Bioprocess Solutions (BPS) zum oberen Ende der avisierten Jahresspanne hin konkretisieren./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
205,90 €
|Abst. Kursziel*:
26,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
208,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:41
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
