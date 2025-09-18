VINCI Aktie
Marktkap. 65,26 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vinci von 138 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
118,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
117,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
