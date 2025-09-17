easyJet Aktie
Marktkap. 3,9 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 600 auf 535 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: easyJet Hold
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,35 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,52 £
|Abst. Kursziel*:
18,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,52 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,47%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|14:06
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
