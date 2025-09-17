Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 140,62 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,10 Euro belassen. Ein Jahr nach der von Mario Draghi im EU-Bericht als notwendig ausgerufenen Branchenkonsolidierung seien noch immer keine Deals angekündigt worden, schrieben Polo Tang und Kollegen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie vermuten, dass eine fehlende Klarheit seitens der EU-Kommission hinderlich ist, während die Aktienkurse einiger Unternehmen möglicherweise bereits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Konsolidierungsmaßnahmen widerspiegelten./tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,29 €
|Abst. Kursziel*:
23,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
