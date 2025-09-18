DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,10 -2,7%Dow46.275 +0,3%Nas22.569 +0,4%Bitcoin98.597 -0,8%Euro1,1752 -0,3%Öl66,71 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

XETRA-SCHLUSS/Kaum Bewegung am großen Verfallstag

19.09.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
39,20 EUR -0,80 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hapag-Lloyd AG
118,70 EUR -4,20 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
105,90 EUR -4,40 EUR -3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stabilus SE
23,75 EUR 0,65 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
38,50 EUR 0,35 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat die Woche knapp behauptet beschlossen. Der DAX gab um Freitag um 0,1 Prozent auf 23.639 Punkte nach. Der große Verfall lief weitgehend geräuschlos ab. Am Mittag verfielen alle Optionen und Futures mit Termin September, am Abend waren dann die Optionen auf Einzeltitel an der Reihe. Der Verfall, insbesondere der große, kann im Kampf um die Ausübungspreise erfahrungsgemäß für Volatilität an den Börsen sorgen. Grundsätzlich stützend für die Stimmung wirkte die weiter intakte Zinssenkungsfantasie in den USA nach der Zinssenkung und den Zinssignalen der US-Notenbank am Mittwoch.

Wer­bung

Die Nachrichtenlage war dünn. Für Hapag-Lloyd ging es 4,9 Prozent nach unten. Das Papier fiel damit im Einklang mit Reedereiaktien allgemein. Keine guten Signale für die Weltkonjunktur senden die Preise auf Containerrouten zwischen China und den USA. Der "Shanghai Containerized Freight Index" ist in der vergangenen Woche um über 14 Prozent gefallen, wie laut JP Morgan aus den von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichten Daten hervorgeht.

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten, was allerdings aus Marktsicht keine große Überraschung darstellte. Der Außenwerber hat den Ausblick gesenkt, weil sich die andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten negativ auf den Werbemarkt auswirken. Ströer schlossen mit überschaubaren Abgaben von 0,3 Prozent.

Stabilus hat derweil vor dem Hintergrund des andauernd schwierigen Umfelds ein Umbauprogramm eingeleitet. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern will die Kosten senken, die Organisation straffen und das Standort-Netzwerk optimieren. Weltweit sollen rund 450 Stellen abgebaut werden. Dafür werden Rückstellungen nötig. Stabilus fielen 2,8 Prozent zurück.

Wer­bung

Im DAX ging es für Deutsche Post um 1,2 Prozent nach unten. Zwar wartete der US-Wettbewerber Fedex mit guten Zahlen und einem zuversichtlicheren Ausblick auf, allerdings senkten die Analysten der Deutschen Bank die Einstufung der Post auf "Hold" von "Buy".

Weiter gut lief es für den Börsenneuling Aumovio. Nach der kursseitig bereits erfolgreichen Abspaltung von der Mutter Continental am Vortag zog der Kurs am Freitag um weitere 1,2 Prozent an. Die Analysten der Deutschen Bank und von JP Morgan empfahlen die Aktie des Automotive-Bereichs von Continental in Ersteinstufungen zum Kauf. Scout24 fielen um 5,9 Prozent zurück. Im Handel hieß es, Anleger machten in ihren Portfolios Platz für den Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.639,41 -0,1% +18,9%

DAX-Future 23.779,00 -0,2% +17,5%

Wer­bung

XDAX 23.641,67 -0,2% +19,5%

MDAX 30.195,88 -0,9% +19,1%

TecDAX 3.631,92 -0,6% +7,0%

SDAX 16.948,25 +0,1% +23,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,21 -23

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 22 1 12.477,6 212,2 3.699,9 54,3

MDAX 16 34 0 1.926,4 68,4 610,2 30,3

TecDAX 8 22 0 2.928,2 56,3 1.110,4 19,8

SDAX 29 37 4 229,1 12,8 101,9 7,5

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aumovio

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
12:56Aumovio BuyUBS AG
09:41Aumovio BuyDeutsche Bank AG
09:16Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:56Aumovio BuyUBS AG
09:41Aumovio BuyDeutsche Bank AG
09:16Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aumovio nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen