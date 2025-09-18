XETRA-SCHLUSS/Kaum Bewegung am großen Verfallstag

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat die Woche knapp behauptet beschlossen. Der DAX gab um Freitag um 0,1 Prozent auf 23.639 Punkte nach. Der große Verfall lief weitgehend geräuschlos ab. Am Mittag verfielen alle Optionen und Futures mit Termin September, am Abend waren dann die Optionen auf Einzeltitel an der Reihe. Der Verfall, insbesondere der große, kann im Kampf um die Ausübungspreise erfahrungsgemäß für Volatilität an den Börsen sorgen. Grundsätzlich stützend für die Stimmung wirkte die weiter intakte Zinssenkungsfantasie in den USA nach der Zinssenkung und den Zinssignalen der US-Notenbank am Mittwoch.

Die Nachrichtenlage war dünn. Für Hapag-Lloyd ging es 4,9 Prozent nach unten. Das Papier fiel damit im Einklang mit Reedereiaktien allgemein. Keine guten Signale für die Weltkonjunktur senden die Preise auf Containerrouten zwischen China und den USA. Der "Shanghai Containerized Freight Index" ist in der vergangenen Woche um über 14 Prozent gefallen, wie laut JP Morgan aus den von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichten Daten hervorgeht.

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten, was allerdings aus Marktsicht keine große Überraschung darstellte. Der Außenwerber hat den Ausblick gesenkt, weil sich die andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten negativ auf den Werbemarkt auswirken. Ströer schlossen mit überschaubaren Abgaben von 0,3 Prozent.

Stabilus hat derweil vor dem Hintergrund des andauernd schwierigen Umfelds ein Umbauprogramm eingeleitet. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern will die Kosten senken, die Organisation straffen und das Standort-Netzwerk optimieren. Weltweit sollen rund 450 Stellen abgebaut werden. Dafür werden Rückstellungen nötig. Stabilus fielen 2,8 Prozent zurück.

Im DAX ging es für Deutsche Post um 1,2 Prozent nach unten. Zwar wartete der US-Wettbewerber Fedex mit guten Zahlen und einem zuversichtlicheren Ausblick auf, allerdings senkten die Analysten der Deutschen Bank die Einstufung der Post auf "Hold" von "Buy".

Weiter gut lief es für den Börsenneuling Aumovio. Nach der kursseitig bereits erfolgreichen Abspaltung von der Mutter Continental am Vortag zog der Kurs am Freitag um weitere 1,2 Prozent an. Die Analysten der Deutschen Bank und von JP Morgan empfahlen die Aktie des Automotive-Bereichs von Continental in Ersteinstufungen zum Kauf. Scout24 fielen um 5,9 Prozent zurück. Im Handel hieß es, Anleger machten in ihren Portfolios Platz für den Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.639,41 -0,1% +18,9%

DAX-Future 23.779,00 -0,2% +17,5%

XDAX 23.641,67 -0,2% +19,5%

MDAX 30.195,88 -0,9% +19,1%

TecDAX 3.631,92 -0,6% +7,0%

SDAX 16.948,25 +0,1% +23,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,21 -23

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 22 1 12.477,6 212,2 3.699,9 54,3

MDAX 16 34 0 1.926,4 68,4 610,2 30,3

TecDAX 8 22 0 2.928,2 56,3 1.110,4 19,8

SDAX 29 37 4 229,1 12,8 101,9 7,5

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

