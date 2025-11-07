DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Take Two 914508 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an!
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Aumovio Aktie

39,26 EUR +0,36 EUR +0,93 %
STU
WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

JP Morgan Chase & Co.

Aumovio Overweight

08:01 Uhr
Aumovio Overweight
Aumovio
39,26 EUR 0,36 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für den jüngst von Conti abgespaltenen Autozulieferer an die Erkenntnisse der Bilanz-Telefonkonferenz an. Er kappte seine Gewinnprognosen für 2025 und 2026 im Schnitt um 13 Prozent aufgrund einer langsameren Margenerholung. Am Kursziel und Rating änderte Asumendi angesichts der geringeren Aktienbewertung allerdings nichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,48 €		 Abst. Kursziel*:
31,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

08:01 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Aumovio Buy UBS AG
07.11.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Aumovio

dpa-afx Krise Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
dpa-afx Aumovio-Aktie im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - China-Lizenz für Chipimporte gesichert
dpa-afx ROUNDUP 2: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Kursplus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Aktie zieht an
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
