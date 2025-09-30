Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,60 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
35,06 €
|Abst. Kursziel*:
-12,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,57%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
