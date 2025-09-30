DAX 24.260 +0,1%ESt50 5.616 +1,2%MSCI World 4.292 +0,3%Top 10 Crypto 15,50 +0,7%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.679 -0,9%Euro 1,1640 +0,3%Öl 62,24 -0,1%Gold 4.206 +1,5%
Aumovio Aktie

35,00 EUR +0,36 EUR +1,04 %
STU
WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Jefferies & Company Inc.

Aumovio Underperform

09:21 Uhr
Aumovio Underperform
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
35,00 EUR 0,36 EUR 1,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Aumovio Underperform

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,60 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
35,06 €		 Abst. Kursziel*:
-12,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,57%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

09:21 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
03.10.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Aumovio Buy UBS AG
03.10.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Aumovio

finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
dpa-afx Continental-Aktie dennoch leichter: Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltungen
finanzen.net Directors' Dealings: Aumovio-Führungskraft bewegt Aktien
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf
finanzen.net Aumovio-Aktie: Insider passt Depot an
finanzen.net Directors' Dealings: in enger Beziehung versilbert Aumovio-Anteile
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf
finanzen.net Insidertrade: Aumovio-Aktien verkauft
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
