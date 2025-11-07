DAX23.560 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
ROUNDUP: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Aktie zieht an

07.11.25 11:10 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio muss deutliche Rückgänge in seinem Geschäft verkraften. Die im September vom ehemaligen Mutterkonzern Continental abgespaltene Firma geht nun von der unteren Hälfte des bisher anvisierten Umsatzziels für dieses Jahr aus und rechnet demzufolge mit 18 bis 19 Milliarden Euro Erlös, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern bestätigte das Management um Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Pläne, eher am oberen Ende der Bandbreite von 2,5 bis 4,0 Prozent landen zu wollen. Die Aktie stieg am Freitag kräftig.

Das Papier legte am Vormittag mehr als 6 Prozent auf 38,16 Euro zu. Der erste Kurs nach dem Börsen-Spin-Off im September hatte bei 35 Euro gelegen. Das operative Ergebnis habe im dritten Quartal die Erwartungen geschlagen, schrieb Analyst Harry Martin vom Analysehaus Bernstein. Am Markt sei bereits mit dem oberen Ende der Prognosebandbreite bei der Marge gerechnet worden. Trotz des schwachen Umfelds für den Umsatz habe Aumovio gute Fortschritte gemacht, schrieb Jefferies-Expertin Vanessa Jeffriess.

Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich trotz weltweit anziehender Automobilproduktion um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten verdiente Aumovio 150 Millionen Euro, fast ein Drittel (30 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor.

Aumovio-Chef Philipp von Hirschheydt begründete die Entwicklung im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mit Wechselkurs-Effekten und Bereinigungen im Angebot. "Wir sind ein Unternehmen in der Transformation. Wir müssen uns genau anschauen: Worin sind wir gut und wo müssen wir uns verbessern?" Zuletzt hat Aumovio ein Werk für Trommelbremsen in Italien verkauft.

Die operative Marge sackte trotz gesunkener Forschungs- und Entwicklungskosten von 4,5 auf 3,3 Prozent ab. Unter dem Strich stand ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 19 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 73 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt baut an weltweit über 100 Standorten unter anderem Bremsen, Fahrwerke, Fahrzeugelektronik, Infotainment-Lösungen, Sensoren sowie Komponenten für das assistierte und automatisierte Fahren.

Unternehmen will Vorteile der Eigenständigkeit nutzen

Als eigenständiges Unternehmen könne man Prozesse auf den Automobilbereich zuschneiden und effizienter gestalten, erklärte Hirschheydt. "Wir müssen jetzt Quartal für Quartal zeigen, dass wir besser werden." Auf verhaltenem Niveau werde das globale Autogeschäft im Moment etwas konstanter. China wachse deutlich schneller, während das europäische Marktvolumen weiterhin rückläufig sei. Aumovio schließe aber auch zunehmend mit chinesischen Autoherstellern Verträge ab./ceb/men

