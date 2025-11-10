Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio von 30,60 auf 36,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Eine absehbare Schwäche der Produktion im Schlussquartal 2025 und im kommenden Jahr seien nicht gerade hilfreich, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit sei groß. Allerdings dürften sich die Margen halten lassen. Die Reihenfolge ihrer Favoriten laute Forvia vor Valeo, gefolgt von Schaeffler und Aumovio./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET
Zusammenfassung: Aumovio Underperform
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,20 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
41,28 €
|Abst. Kursziel*:
-12,31%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
41,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,71%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,04 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|08:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
