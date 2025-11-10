DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
K+S-Aktie im Plus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an K+S-Aktie im Plus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Aumovio Aktie

41,00 EUR -0,30 EUR -0,73 %
STU
WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Jefferies & Company Inc.

Aumovio Underperform

08:16 Uhr
Aumovio Underperform
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
41,00 EUR -0,30 EUR -0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio von 30,60 auf 36,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Eine absehbare Schwäche der Produktion im Schlussquartal 2025 und im kommenden Jahr seien nicht gerade hilfreich, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit sei groß. Allerdings dürften sich die Margen halten lassen. Die Reihenfolge ihrer Favoriten laute Forvia vor Valeo, gefolgt von Schaeffler und Aumovio./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aumovio Underperform

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,20 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,28 €		 Abst. Kursziel*:
-12,31%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,71%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

08:16 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Aumovio Buy UBS AG
07.11.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

