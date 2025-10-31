DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung behauptet - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung behauptet - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aumovio Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aumovio Aktien-Sparplan
38,00 EUR +2,70 EUR +7,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

Jefferies & Company Inc.

Aumovio Underperform

09:16 Uhr
Aumovio Underperform
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
38,00 EUR 2,70 EUR 7,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30,60 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess hob am Freitag einen vorsichtigeren Umsatzausblick des Autozulieferers sowie einen schwachen Auftragseingang hervor./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Aumovio Underperform

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,60 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
38,10 €		 Abst. Kursziel*:
-19,69%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
38,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,47%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

09:06 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
15.10.25 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
03.10.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aumovio

dpa-afx Schwaches Umfeld Aumovio-Aktie dennoch im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - Umsatzziel verhaltener Aumovio-Aktie dennoch im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - Umsatzziel verhaltener
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
dpa-afx Continental-Aktie dennoch leichter: Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltungen
finanzen.net Directors' Dealings: Aumovio-Führungskraft bewegt Aktien
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf
finanzen.net Aumovio-Aktie: Insider passt Depot an
finanzen.net Directors' Dealings: in enger Beziehung versilbert Aumovio-Anteile
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
RSS Feed
Aumovio zu myNews hinzufügen