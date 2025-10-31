Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30,60 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess hob am Freitag einen vorsichtigeren Umsatzausblick des Autozulieferers sowie einen schwachen Auftragseingang hervor./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aumovio Underperform
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,60 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
38,10 €
|Abst. Kursziel*:
-19,69%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
38,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,47%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
