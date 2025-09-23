Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien der vom Continental-Konzern abgespaltenen Aumovio beim Kursziel von 38 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Startwert des Automobilzulieferers habe unter seiner Schätzung gelegen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Damit seien allerdings auch seine strukturellen Bedenken bereits eingepreist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:35 / UTC

