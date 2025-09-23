Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Aumovio Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien der vom Continental-Konzern abgespaltenen Aumovio beim Kursziel von 38 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Startwert des Automobilzulieferers habe unter seiner Schätzung gelegen, schrieb Harry Martin am Dienstag. Damit seien allerdings auch seine strukturellen Bedenken bereits eingepreist./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:35 / UTC
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
35,70 €
|Abst. Kursziel*:
6,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,16%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|08:01
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
