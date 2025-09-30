Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Info-Veranstaltung der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte, bevor Funkstille bis zu den Quartalszahlen herrscht, sei relativ arm an Neuigkeiten gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Letztlich bleibe nach einem saisonal schwachen drittes Quartal das obere Ende der Jahresziele weiter in Reichweite./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC
Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
36,80 €
|Abst. Kursziel*:
3,26%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
36,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
