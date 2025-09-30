DAX 24.449 +0,1%ESt50 5.658 +0,2%MSCI World 4.336 +0,2%Top 10 Crypto 16,63 +1,0%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.604 -0,2%Euro 1,1737 +0,1%Öl 64,56 +0,4%Gold 3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Tesla-Aktie gesucht: Investoren wollen Billionen-Vergütung für Elon Musk blockieren Tesla-Aktie gesucht: Investoren wollen Billionen-Vergütung für Elon Musk blockieren
Boeing-Aktie steigt dennoch: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben Boeing-Aktie steigt dennoch: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aumovio Aktie

Kaufen
Verkaufen
36,67 EUR -0,19 EUR -0,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

Bernstein Research

Aumovio Market-Perform

11:26 Uhr
Aumovio Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
36,67 EUR -0,19 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Info-Veranstaltung der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte, bevor Funkstille bis zu den Quartalszahlen herrscht, sei relativ arm an Neuigkeiten gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Letztlich bleibe nach einem saisonal schwachen drittes Quartal das obere Ende der Jahresziele weiter in Reichweite./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
36,80 €		 Abst. Kursziel*:
3,26%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
36,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

11:26 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
09:36 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
08:01 Aumovio Buy UBS AG
08:01 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Alstom-Aktie angepasst
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen