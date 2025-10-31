Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers habe die Erwartungen um sechs Prozent übertroffen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Ebit-Prognose sei in den oberen Bereich der Spanne eingeengt worden, was im Einklang mit dem Konsens stehe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
38,04 €
|Abst. Kursziel*:
-0,11%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
38,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
