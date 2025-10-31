DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aumovio Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aumovio Aktien-Sparplan
38,42 EUR +3,12 EUR +8,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

Bernstein Research

Aumovio Market-Perform

09:41 Uhr
Aumovio Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
38,42 EUR 3,12 EUR 8,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers habe die Erwartungen um sechs Prozent übertroffen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Ebit-Prognose sei in den oberen Bereich der Spanne eingeengt worden, was im Einklang mit dem Konsens stehe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,04 €		 Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
38,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

11:36 Aumovio Buy UBS AG
09:41 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
09:16 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
09:06 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Aumovio

dpa-afx Schwaches Umfeld Aumovio-Aktie dennoch im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - Umsatzziel verhaltener Aumovio-Aktie dennoch im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - Umsatzziel verhaltener
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Aktie zieht an
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
dpa-afx Continental-Aktie dennoch leichter: Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltungen
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
RSS Feed
Aumovio zu myNews hinzufügen