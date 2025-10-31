DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1511 +0,1%Öl 63,80 +0,4%Gold 4.005 +0,6%
Aumovio Aktie

36,26 EUR -0,12 EUR -0,33 %
STU
WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Bernstein Research

Aumovio Market-Perform

08:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
36,26 EUR -0,12 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden. Auch bei den noch ausstehenden Zahlen von Aumovio rechnet er nicht mit anspruchsvolleren Zielen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
36,64 €		 Abst. Kursziel*:
3,71%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
36,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

08:11 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
15.10.25 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
03.10.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Aumovio Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aumovio

finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
dpa-afx Continental-Aktie dennoch leichter: Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltungen
finanzen.net Directors' Dealings: Aumovio-Führungskraft bewegt Aktien
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf
finanzen.net Aumovio-Aktie: Insider passt Depot an
finanzen.net Directors' Dealings: in enger Beziehung versilbert Aumovio-Anteile
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
