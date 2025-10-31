Bernstein Research

Aumovio Market-Perform

08:11 Uhr

Aumovio 36,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden. Auch bei den noch ausstehenden Zahlen von Aumovio rechnet er nicht mit anspruchsvolleren Zielen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

