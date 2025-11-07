DAX23.605 -0,5%Est505.586 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1549 ±0,0%Öl64,25 +1,1%Gold4.005 +0,7%
WDH/AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt

07.11.25 10:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
38,50 EUR 2,72 EUR 7,60%
(Im letzten Satz wurde der Name ergänzt: Jeffriess rpt Jeffriess)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Aumovio haben sich am Freitag nach den ersten Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental um 7 Prozent erholt. Die Papiere des Autozulieferers steuern wieder auf das Zwischenhoch vom Oktober bei 39,22 Euro zu. An ihrem zweiten Handelstag hatten sie Mitte September sogar 42 Euro gekostet.

Das Unternehmen präzisierte das Ziel für die bereinigte, operative Gewinnmarge in den oberen Bereich seiner Spanne. Beim Umsatz geht man nun davon aus, in der unteren Hälfte zu landen.

Die Analystenreaktionen sind durchwachsen. So lobte Jose Asumendi von JPMorgan starke Quartalsergebnisse. Derweil betonte Vanessa Jeffriess von Jefferies den vorsichtigeren Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang./ag/jha/

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
11:36Aumovio BuyUBS AG
09:41Aumovio Market-PerformBernstein Research
09:16Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
09:06Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
