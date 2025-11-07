AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Aumovio haben sich am Freitag nach den ersten Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental um 7 Prozent erholt. Die Papiere des Autozulieferers steuern wieder auf das Zwischenhoch vom Oktober bei 39,22 Euro zu. An ihrem zweiten Handelstag hatten sie Mitte September sogar 42 Euro gekostet.
Das Unternehmen präzisierte das Ziel für die bereinigte, operative Gewinnmarge in den oberen Bereich seiner Spanne. Beim Umsatz geht man nun davon aus, in der unteren Hälfte zu landen.
Die Analystenreaktionen sind durchwachsen. So lobte Jose Asumendi von JPMorgan starke Quartalsergebnisse. Derweil betonte Vanessa von Jefferies den vorsichtigeren Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang./ag/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aumovio
Analysen zu Aumovio
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aumovio nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen