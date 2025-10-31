Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi lobte am Freitag in seiner ersten Reaktion starke Resultate des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen. Die bereinigte operative Marge solle nun am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 2,5 bis 4,0 Prozent liegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Aumovio Overweight
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,66 €
|Abst. Kursziel*:
45,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,84%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|09:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
