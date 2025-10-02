DAX 24.472 +0,2%ESt50 5.656 +0,2%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 16,55 +0,5%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.160 -0,6%Euro 1,1738 +0,2%Öl 64,74 +0,7%Gold 3.863 +0,2%
Aumovio Aktie

36,64 EUR -0,22 EUR -0,60 %
STU
WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Deutsche Bank AG

Aumovio Buy

09:36 Uhr
Aumovio Buy
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
36,64 EUR -0,22 EUR -0,60%
News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental erwartet Analyst Christoph Laskawi ein solides Geschäft der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte. Es dürfte im ersten Quartalsbericht nach der Abspaltung allerdings noch einige Spuren davon geben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung am 7. November./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aumovio Buy

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,80 €		 Abst. Kursziel*:
35,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,46%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

09:36 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
08:01 Aumovio Buy UBS AG
08:01 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
19.09.25 Aumovio Buy UBS AG
Analysen zu Aumovio

