Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental erwartet Analyst Christoph Laskawi ein solides Geschäft der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte. Es dürfte im ersten Quartalsbericht nach der Abspaltung allerdings noch einige Spuren davon geben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung am 7. November./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aumovio Buy
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,80 €
|Abst. Kursziel*:
35,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,46%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|09:36
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Aumovio Buy
|UBS AG
|08:01
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
