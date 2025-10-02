Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental erwartet Analyst Christoph Laskawi ein solides Geschäft der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte. Es dürfte im ersten Quartalsbericht nach der Abspaltung allerdings noch einige Spuren davon geben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung am 7. November./ag/nas

