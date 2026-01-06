AXA Aktie
Marktkap. 83,73 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Axa im Zuge eines Analystenwechsels mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,73 €
|Abst. Kursziel*:
10,48%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
40,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
|
Analyst Name:
Kailesh Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|13:01
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.