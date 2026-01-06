DAX 25.034 +0,6%ESt50 5.921 -0,2%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.738 -1,8%Euro 1,1686 +0,0%Öl 60,52 +0,0%Gold 4.453 -0,9%
AXA Aktie

40,60 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
XETRA
37,65 CHF -0,24 CHF -0,63 %
BRX
Marktkap. 83,73 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

AXA Buy

13:01 Uhr
AXA Buy
AXA S.A.
40,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Axa im Zuge eines Analystenwechsels mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,73 €		 Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
40,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

13:01 AXA Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 AXA Buy UBS AG
12.12.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

