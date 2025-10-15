ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aumovio
Analysen zu Aumovio
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.2025
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.2025
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aumovio nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen