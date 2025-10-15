DAX24.237 ±0,0%Est505.621 +1,3%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro

15.10.25 12:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
34,66 EUR -0,18 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio mit "Underperform" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Margen des Autozulieferers lägen unter denen der EU-Konkurrenten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das frisch vom Continental-Konzern abgespaltene Unternehmen dürfte es schwierig sein, die Profitabilität durch eine Reduzierung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu verbessern und gleichzeitig überdurchschnittliche Wachstumsziele zu erreichen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
09:21Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
03.10.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Aumovio BuyUBS AG
03.10.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Aumovio BuyUBS AG
03.10.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Aumovio BuyUBS AG
19.09.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
24.09.2025Aumovio Market-PerformBernstein Research
09:21Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.

