Führungswechsel

Bei dem vor dem Börsengang stehenden Autozulieferer Aumovio wird die neue Finanzvorständin bereits im November starten.

Jutta A. Dönges wird bereits zum 1. November 2025 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer, wie Aumovio mitteilte. Sie hat einen Vertrag für drei Jahre. Aktuell gehört sie noch dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. Bisher hieß es, dass Dönges spätestens am 1. März 2026 den Posten bei der Continental-Abspaltung übernimmt.

