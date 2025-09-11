DAX23.796 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,27 +0,6%Gold3.643 ±0,0%
Führungswechsel

Aumovio-Aktie: Dönges startet bereits im November als CFO

15.09.25 11:07 Uhr
Aumovio-Aktie: Dönges nimmt CFO-Posten schon im November auf | finanzen.net

Bei dem vor dem Börsengang stehenden Autozulieferer Aumovio wird die neue Finanzvorständin bereits im November starten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
72,42 EUR 0,84 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Jutta A. Dönges wird bereits zum 1. November 2025 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer, wie Aumovio mitteilte. Sie hat einen Vertrag für drei Jahre. Aktuell gehört sie noch dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. Bisher hieß es, dass Dönges spätestens am 1. März 2026 den Posten bei der Continental-Abspaltung übernimmt.

DJG/kla/uxd

DOW JONES

