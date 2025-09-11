Aumovio-Aktie: Dönges startet bereits im November als CFO
Bei dem vor dem Börsengang stehenden Autozulieferer Aumovio wird die neue Finanzvorständin bereits im November starten.
Werte in diesem Artikel
Jutta A. Dönges wird bereits zum 1. November 2025 Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer, wie Aumovio mitteilte. Sie hat einen Vertrag für drei Jahre. Aktuell gehört sie noch dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. Bisher hieß es, dass Dönges spätestens am 1. März 2026 den Posten bei der Continental-Abspaltung übernimmt.
DJG/kla/uxd
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Aumovio News
Bildquellen: alphaspirit/123RF
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen