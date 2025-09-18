Aumovio-Aktie im Blick: Insider schlägt Anteile los
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Aumovio-Aktie.
Bei Aumovio kam es am 19.09.2025 zu einem Insidertrade. Die Meldung des Deals ging am 22.09.2025 ein. in enger Beziehung Continental Aktiengesellschaft reduzierte am 19.09.2025 sein Investment in Aumovio-Aktien. Continental Aktiengesellschaft veräußerte 11.999 Aktien zu jeweils 40,20 EUR. Die Aumovio-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 39,50 EUR nach.
Die Aumovio-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 4,70 Prozent auf 37,52 EUR. Im Handelsverlauf wurden 5.122 Aumovio-Aktien umgesetzt.
Vor dem von Hirschheydt, Philipp-Trade wurde die letzte Transaktion am 19.09.2025 verzeichnet. Vorstand, von Hirschheydt, Philipp, erwarb 3.936 Papiere zu jeweils 40,89 EUR.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
