Directors' Dealings

Aumovio-Aktie im Blick: Insider schlägt Anteile los

23.09.25 08:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Aumovio-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
37,18 EUR -0,34 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Bei Aumovio kam es am 19.09.2025 zu einem Insidertrade. Die Meldung des Deals ging am 22.09.2025 ein. in enger Beziehung Continental Aktiengesellschaft reduzierte am 19.09.2025 sein Investment in Aumovio-Aktien. Continental Aktiengesellschaft veräußerte 11.999 Aktien zu jeweils 40,20 EUR. Die Aumovio-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 39,50 EUR nach.

Die Aumovio-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 4,70 Prozent auf 37,52 EUR. Im Handelsverlauf wurden 5.122 Aumovio-Aktien umgesetzt.

Vor dem von Hirschheydt, Philipp-Trade wurde die letzte Transaktion am 19.09.2025 verzeichnet. Vorstand, von Hirschheydt, Philipp, erwarb 3.936 Papiere zu jeweils 40,89 EUR.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Aumovio BuyUBS AG
19.09.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Aumovio BuyUBS AG
19.09.2025Aumovio BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
