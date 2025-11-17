Avax One Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Avax One Technology hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -54,000 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
