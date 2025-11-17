DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.984 +0,8%Euro1,1602 -0,2%Öl63,78 -0,8%Gold4.055 -0,6%
Avax One Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

17.11.25 06:35 Uhr

Avax One Technology hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -54,000 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

