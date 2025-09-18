Aumovio Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Aumovio ein
Die Aktie von Aumovio gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 40,78 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Aumovio nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 5,6 Prozent auf 40,78 EUR. Kurzfristig markierte die Aumovio-Aktie bei 42,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 842.004 Aumovio-Aktien den Besitzer.
Das durchschnittliche Kursziel der Aumovio-Aktie wird bei 48,67 EUR angegeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|Aumovio Buy
|UBS AG
|09:41
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Aumovio Buy
|UBS AG
|09:41
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
