Aumovio Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Aumovio ein

19.09.25 16:10 Uhr
Aumovio Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Aumovio ein

Die Aktie von Aumovio gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 40,78 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aumovio nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 5,6 Prozent auf 40,78 EUR. Kurzfristig markierte die Aumovio-Aktie bei 42,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 842.004 Aumovio-Aktien den Besitzer.

Das durchschnittliche Kursziel der Aumovio-Aktie wird bei 48,67 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

