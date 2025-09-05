NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.691 Pkt - Ströer und Stabilus schwach
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Aktienkurse ihre Erholungsgewinne verteidigt. Positive Impulse kamen aus den USA. An der Wall Street hatte sich mit einem Tag Verspätung eine positive Interpretation der jüngsten US-Notenbankentscheidung durchgesetzt.
Nach einer Gewinnwarnung wurde die Aktie von Ströer am Abend 4 Prozent niedriger gestellt. Stabilus verloren 4,4 Prozent. Das Unternehmen hatte wegen des schwierigen Umfelds Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt, für die Rückstellungen gebildet werden sollen, die wiederum das Konzernergebnis schmälern werden.
Scout24 legten um 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit dem Kauf zweier Immobilienplattformen in Spanien.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.691 23.675 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Stabilus SE
Analysen zu Stabilus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Stabilus SE Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Stabilus SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Stabilus SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Stabilus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Stabilus SE Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Stabilus SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2022
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.2021
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2021
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2021
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.2021
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2022
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.2022
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.2022
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.2022
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.2022
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stabilus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen