NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.691 Pkt - Ströer und Stabilus schwach

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Aktienkurse ihre Erholungsgewinne verteidigt. Positive Impulse kamen aus den USA. An der Wall Street hatte sich mit einem Tag Verspätung eine positive Interpretation der jüngsten US-Notenbankentscheidung durchgesetzt.

Nach einer Gewinnwarnung wurde die Aktie von Ströer am Abend 4 Prozent niedriger gestellt. Stabilus verloren 4,4 Prozent. Das Unternehmen hatte wegen des schwierigen Umfelds Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt, für die Rückstellungen gebildet werden sollen, die wiederum das Konzernergebnis schmälern werden.

Scout24 legten um 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit dem Kauf zweier Immobilienplattformen in Spanien.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.691 23.675 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 18, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)