Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs
Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.691 Pkt - Ströer und Stabilus schwach

18.09.25 22:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stabilus SE
23,10 EUR -1,25 EUR -5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
38,15 EUR -0,55 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Aktienkurse ihre Erholungsgewinne verteidigt. Positive Impulse kamen aus den USA. An der Wall Street hatte sich mit einem Tag Verspätung eine positive Interpretation der jüngsten US-Notenbankentscheidung durchgesetzt.

Nach einer Gewinnwarnung wurde die Aktie von Ströer am Abend 4 Prozent niedriger gestellt. Stabilus verloren 4,4 Prozent. Das Unternehmen hatte wegen des schwierigen Umfelds Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt, für die Rückstellungen gebildet werden sollen, die wiederum das Konzernergebnis schmälern werden.

Scout24 legten um 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit dem Kauf zweier Immobilienplattformen in Spanien.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.691 23.675 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

