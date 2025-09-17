NORMA Group Aktie
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 16 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit dem Eingang mehrerer verbindlicher Kaufofferten nehme der Verkauf des Wassermanagementgeschäfts Gestalt an, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf entsprechende Aussagen des Unternehmens. Der Preis dürfte mindestens 850 Millionen Euro betragen./rob/gl/men
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
17,50 €
|Abst. Kursziel*:
25,71%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
18,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,35%
|
Analyst Name:
Peter Rothenaicher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|10:26
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
