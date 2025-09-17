DAX 23.624 -0,2%ESt50 5.458 +0,0%Top 10 Crypto 16,28 -1,7%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.069 -0,3%Euro 1,1755 -0,3%Öl 67,38 -0,2%Gold 3.650 +0,2%
NORMA Group Aktie

18,28 EUR +0,56 EUR +3,16 %
STU
Marktkap. 542,94 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol NOEJF

NORMA Group SE Add

NORMA Group SE
18,28 EUR 0,56 EUR 3,16%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 16 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit dem Eingang mehrerer verbindlicher Kaufofferten nehme der Verkauf des Wassermanagementgeschäfts Gestalt an, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf entsprechende Aussagen des Unternehmens. Der Preis dürfte mindestens 850 Millionen Euro betragen./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 11:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group Add

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
17,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,71%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
18,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,35%
Analyst Name:
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

10:26 NORMA Group Buy Warburg Research
13.08.25 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
13.08.25 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
12.08.25 NORMA Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

