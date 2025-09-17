Fraport Aktie
Marktkap. 6,82 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,75 €
|Abst. Kursziel*:
-18,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,16%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|13:41
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
