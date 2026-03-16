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AKTIE IM FOKUS: Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht

17.03.26 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,35 EUR -0,45 EUR -0,63%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport bleiben nach Geschäftszahlen auf dem am Montagmorgen begonnenen Erholungsweg. Die Papiere der Frankfurter kletterten am Dienstag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent auf 72,90 Euro.

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Tags zuvor waren sie mit 68,50 Euro zeitweise auf ein Jahrestief gerutscht und hatten seit Beginn des Iran-Kriegs somit fast 18 Prozent verloren. Bis zum Handelsende konnte das Papier einen Teil der Verluste wieder wettmachen.

Nun kamen die Geschäftszahlen aber gut an. Analystin Elodie Rall von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) sah das operative Ergebnis für das vierte Quartal um 4 Prozent über dem Konsens.

Sie hob aber vor allem den Free Cashflow positiv heraus, der im Vorjahr erstmals seit 2018 wieder positiv gewesen sei - und damit ein Jahr früher als gedacht. Auch der Ausblick auf 2026 klinge recht gut. Die weiteren Kriegsgeschehen blieben aber bei den Anlegern freilich im Fokus./ag/zb

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Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Fraport HoldWarburg Research
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Fraport SellUBS AG
10.02.2026Fraport SellUBS AG
22.01.2026Fraport SellUBS AG
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG

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