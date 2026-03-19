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Barclays Capital

Fraport Overweight

12:51 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg verwies am Montag auf Medienberichte, dass sich Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa für München statt Frankfurt als Standort für den mittelfristigen Drehkreuz-Ausbau entschieden habe. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies strategisch gesehen negativ für das mittelfristige Wachstum des Flughafenbetreibers Fraport, schrieb der Analyst. So könnte sich aber auch der Druck, zusätzlich in den Terminalbau in Frankfurt zu investieren, verringern./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,80 €		 Abst. Kursziel*:
28,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,85%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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