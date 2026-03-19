Fraport Aktie
Marktkap. 6,8 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg verwies am Montag auf Medienberichte, dass sich Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa für München statt Frankfurt als Standort für den mittelfristigen Drehkreuz-Ausbau entschieden habe. Sollte sich dies bestätigen, wäre dies strategisch gesehen negativ für das mittelfristige Wachstum des Flughafenbetreibers Fraport, schrieb der Analyst. So könnte sich aber auch der Druck, zusätzlich in den Terminalbau in Frankfurt zu investieren, verringern./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,80 €
|Abst. Kursziel*:
28,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,85%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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