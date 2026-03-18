Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Gewinne ab 2027 mit einer Ausschüttungsquote von 60 bis 80 Prozent verbunden seien, erwarte er eine attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent bei guter Berechenbarkeit des künftigen Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstums, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Das niedrigere Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers begründete der Experte mit höheren Investitionen im vergangenen Jahr und einem langsameren Wachstum im Retail-Segment./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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