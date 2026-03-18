Fraport Aktie
Marktkap. 7,12 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Gewinne ab 2027 mit einer Ausschüttungsquote von 60 bis 80 Prozent verbunden seien, erwarte er eine attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent bei guter Berechenbarkeit des künftigen Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstums, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Das niedrigere Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers begründete der Experte mit höheren Investitionen im vergangenen Jahr und einem langsameren Wachstum im Retail-Segment./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,55 €
|Abst. Kursziel*:
24,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,35%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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