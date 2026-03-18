DAX 22.939 -2,4%ESt50 5.617 -2,1%MSCI World 4.303 -0,9%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 22.003 -0,7%Bitcoin 60.758 -2,3%Euro 1,1519 +0,5%Öl 111,3 +1,5%Gold 4.630 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
EZB-Zinsentscheid: Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert EZB-Zinsentscheid: Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert
Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
74,60 EUR -1,60 EUR -2,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,12 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:01 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
74,60 EUR -1,60 EUR -2,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Gewinne ab 2027 mit einer Ausschüttungsquote von 60 bis 80 Prozent verbunden seien, erwarte er eine attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent bei guter Berechenbarkeit des künftigen Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstums, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Das niedrigere Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers begründete der Experte mit höheren Investitionen im vergangenen Jahr und einem langsameren Wachstum im Retail-Segment./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,55 €		 Abst. Kursziel*:
24,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,35%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

14:41 Fraport Kaufen DZ BANK
10:01 Fraport Overweight Barclays Capital
08:01 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab
finanzen.net Fraport stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Einzigartige Belastungen - Wie Landebahnen saniert werden
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
TraderFox Fraport: EBITDA-Rekordjahr und Rückkehr zur Dividende!
dpa-afx ROUNDUP 2: Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern - Aktie zieht an
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.03.26
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen