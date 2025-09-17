BNP Paribas Aktie
Marktkap. 86,82 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die französische Großbank habe eine zuversichtliche Aktualisierung ihrer kurz- und mittelfristigen Ziele vorgelegt, die er für realistisch halte, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,43 €
|Abst. Kursziel*:
16,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
|
Analyst Name:
Sharath Kumar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|13:46
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG