Deutsche Bank AG

BNP Paribas Buy

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die französische Großbank habe eine zuversichtliche Aktualisierung ihrer kurz- und mittelfristigen Ziele vorgelegt, die er für realistisch halte, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

