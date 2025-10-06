Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 befand sich am Montag im Aufwärtstrend.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,78 Prozent höher bei 24.978,56 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,810 Prozent auf 24.986,26 Punkte an der Kurstafel, nach 24.785,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.907,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.044,26 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.652,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 22.866,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20.035,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 19,08 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.044,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23,71 Prozent auf 203,71 USD), Tesla (+ 5,45 Prozent auf 453,25 USD), PayPal (+ 3,95 Prozent auf 60,75 EUR), Palantir (+ 3,73 Prozent auf 179,53 USD) und Datadog A (+ 3,65 Prozent auf 157,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-14,03 Prozent auf 587,00 USD), Starbucks (-4,99 Prozent auf 82,11 USD), CoStar Group (-4,30 Prozent auf 81,15 USD), Biogen (-3,65 Prozent auf 154,05 USD) und The Kraft Heinz Company (-3,03 Prozent auf 25,27 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. 59.251.546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Comcast-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

