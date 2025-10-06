DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,40 +2,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.611 +1,1%Euro1,1711 -0,1%Öl65,49 +1,8%Gold3.961 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
BofA hebt Kursziel an: Was steckt hinter dem KI-Optimismus für die Palantir-Aktie? BofA hebt Kursziel an: Was steckt hinter dem KI-Optimismus für die Palantir-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursentwicklung

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

06.10.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Montag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
173,50 EUR 33,68 EUR 24,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
490,10 EUR -89,40 EUR -15,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
130,45 EUR -1,60 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
26,32 EUR 0,09 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
71,65 EUR 0,60 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
130,00 EUR 0,22 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
30,75 EUR 0,75 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,64 EUR 0,64 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
152,74 EUR 6,08 EUR 4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
61,18 EUR 2,35 EUR 3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
70,13 EUR -3,25 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
385,75 EUR 28,90 EUR 8,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,60 EUR -0,58 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.978,6 PKT 193,0 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,78 Prozent höher bei 24.978,56 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,810 Prozent auf 24.986,26 Punkte an der Kurstafel, nach 24.785,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.907,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.044,26 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.652,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 22.866,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20.035,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 19,08 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.044,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23,71 Prozent auf 203,71 USD), Tesla (+ 5,45 Prozent auf 453,25 USD), PayPal (+ 3,95 Prozent auf 60,75 EUR), Palantir (+ 3,73 Prozent auf 179,53 USD) und Datadog A (+ 3,65 Prozent auf 157,36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-14,03 Prozent auf 587,00 USD), Starbucks (-4,99 Prozent auf 82,11 USD), CoStar Group (-4,30 Prozent auf 81,15 USD), Biogen (-3,65 Prozent auf 154,05 USD) und The Kraft Heinz Company (-3,03 Prozent auf 25,27 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. 59.251.546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Comcast-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen