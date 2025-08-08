DAX 24.081 -0,3%ESt50 5.332 -0,3%Top 10 Crypto 16,69 +1,8%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.482 +0,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 66,83 +0,2%Gold 3.345 +0,0%
Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 11,63 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
Jefferies & Company Inc.

Sartorius vz Buy

08:06 Uhr
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

