Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 11,63 Mrd. EURKGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
263,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
183,75 €
|Abst. Kursziel*:
43,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
188,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,74%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:06
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
