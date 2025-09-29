Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 91,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 91,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,86 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,96 EUR aus. Bei 91,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 197.994 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,40 Prozent. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

