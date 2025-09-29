DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.151 -0,4%Nas22.536 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Aktie im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag seitwärts

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 91,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,30 EUR 0,40 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 91,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,86 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,96 EUR aus. Bei 91,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 197.994 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,40 Prozent. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion

Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf

VW-Aktie gibt ab: Volkswagen streicht Schichten wegen schwacher Nachfrage

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

