Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,69 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 117 auf 130 Euro angehoben und die Papiere von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Tom Narayan kommt mit einem positiven Eindruck auf einigen Investorenveranstaltungen und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Die Marktanteilsverluste in China dürften derweil ihren Boden erreicht haben, schrieb der Experte in seiner Empfehlung vom Dienstag. Auch Umstrukturierungen sollten sich letztlich auszahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
89,38 €
|Abst. Kursziel*:
45,45%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
91,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,49%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.