Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 47,26 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung der Porsche AG von Freitag an. Er warf die Frage auf, ob es nun die letzte sein wird./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,82 €
|Abst. Kursziel*:
32,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,04%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
