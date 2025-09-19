DAX 23.538 -0,4%ESt50 5.451 -0,1%Top 10 Crypto 15,56 -2,8%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 95.865 -2,4%Euro 1,1768 +0,2%Öl 66,96 +0,5%Gold 3.719 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 BASF BASF11 Palantir A2QA4J SAP 716460 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Rote Vorzeichen Woche nach Fed-Leitzinssenkung: Das kommt auf den DAX zu - Rote Vorzeichen
Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,32 EUR -4,22 EUR -4,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,26 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

UBS AG

Volkswagen (VW) vz Neutral

10:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,32 EUR -4,22 EUR -4,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosesenkung von VW sei zwar mehr als nur bloße Porsche-Abschreibung, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Mittelfristig besteht seine Hauptsorge aber darin, dass Porsche den "chronisch schwachen Barmittelzufluss" der Wolfsburger weiter belastet./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,68 €		 Abst. Kursziel*:
10,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
90,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,72%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

10:11 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
08:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Volkswagen (VW) vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 Volkswagen (VW) vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Performance DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren gelohnt? DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren gelohnt?
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsende
dpa-afx FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts
finanzen.net Zuversicht in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag
finanzen.net Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag mit KursVerlusten
dpa-afx DHL-Aktie schüttelt Verluste ab: FedEx und Analystenabstufung belasten nur kurzzeitig
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen