Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 50,3 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen mit Blick auf eine hauseigene Industriekonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Autobauer navigiere durch ein schwieriges Terrain mit dem Fokus auf die Lokalisierung der Produktion, die Bewältigung der Auswirkungen von Zöllen und die Weiterentwicklung seiner Software- und Elektro-Strategien, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen in China sollten in den nächsten 12 bis 18 Monaten Früchte tragen./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
99,98 €
|Abst. Kursziel*:
17,02%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
98,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,45%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
