DAX 23.377 +0,2%ESt50 5.373 +0,0%Top 10 Crypto 16,14 -1,0%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.019 -0,4%Euro 1,1845 -0,2%Öl 68,20 -0,4%Gold 3.677 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
98,78 EUR -1,20 EUR -1,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,3 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Sector Perform

14:31 Uhr
Volkswagen (VW) vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
98,78 EUR -1,20 EUR -1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen mit Blick auf eine hauseigene Industriekonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Autobauer navigiere durch ein schwieriges Terrain mit dem Fokus auf die Lokalisierung der Produktion, die Bewältigung der Auswirkungen von Zöllen und die Weiterentwicklung seiner Software- und Elektro-Strategien, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen in China sollten in den nächsten 12 bis 18 Monaten Früchte tragen./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Sector Perform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
99,98 €		 Abst. Kursziel*:
17,02%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
98,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,45%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

14:31 Volkswagen (VW) vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 Volkswagen (VW) vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.09.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
11.09.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
10.09.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.09.25
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittwochnachmittag
dpa-afx Delivery Hero-Aktie in Rot: Talabat-Strafe in Katar belastet
finanzen.net MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Q2 and H1 2025 financial results: Delivery Hero accelerates growth and expands profitability, updates full-year guidance
EQS Group EQS-Adhoc: Delivery Hero SE updates FY 2025 guidance to reflect foreign exchange rate headwinds, now expecting lower adjusted EBITDA and Free Cash Flow
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen